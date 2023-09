Muss die Bevölkerung vor einer Gefahr gewarnt werden, spielt das Netz an Sirenen eine erhebliche Rolle. Im öffentlichen Raum werden sie durch die Kommunen montiert, betrieben und gewartet. Das Auslösen des Sirenensignals stellt - je nach Ton - einen anderen Alarm dar. Es gilt also genau darauf zu achten, was man hört. Grundsätzlich kann ein Sirenensignal sowohl zur Warnung als auch zur Entwarnung genutzt werden. Seit einem Beschluss des Arbeitskreises Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (AFKzV) der Innenministerkonferenz vom Frühjahr 2019 ist dies für Deutschland einheitlich geregelt. Warnung: Einminütiger, auf- und abschwellender Heulton Entwarnung: Einminütiger, gleichbleibender Heulton

Darüber hinaus kann es jedoch noch weitere Alarmsignale geben. Da Kommunen die jeweiligen Sirenennetze selbst betreiben, können sie für andere Ereignisse zusätzliche Signale einführen. Es lohnt sich also, bei der lokalen Stadt- oder Gemeindeverwaltung nachzufragen.



Ein weiterer sehr geläufiger Ton richtet sich insbesondere an die Feuerwehr. Wenn diese Sirene im Straßenverkehr ertönt, sollte auf Rettungsfahrzeuge in der Umgebung geachtet werden.



Feueralarm: Einminütiger Wechsel aus 15 Sekunden Dauerton und 7 Sekunden Pause



Gelegentlich kann es zu einem einmaligen Ertönen von Sirenen kommen. Darunter wird in der Regel eine technische Signalprobe verstanden.



Probe: 12 Sekunden durchgehender Ton