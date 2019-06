Regelmäßige Lehrgänge sind empfehlenswert

Gerade in Notsituationen trauen sich Menschen oft nicht zu, Erste Hilfe zu leisten. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist groß. Auch deshalb ist es wichtig, regelmäßig an Lehrgängen teilzunehmen, um im Notfall Ruhe zu bewahren und schnell richtige Entscheidungen treffen zu können. Das ist keine Pflicht, aber sehr sinnvoll, denn es geht nicht nur darum, altes Wissen aufzufrischen, das man vom letzten Erste-Hilfe-Kurs vergessen hat. Teilweise ergeben sich neue Standards bei der Rettung. Erste-Hilfe-Kurse gibt es in jeder Stadt und Gemeinde. Die Kosten liegen bei 30 bis 40 Euro für einen Tag. Bildrechte: Colourbox.de

Pflicht zu helfen

Jeder Mensch ist rechtlich verpflichtet zu helfen, wenn eine andere Person in Gefahr ist. Das steht im sogenannten Hilfeleistungsparagrafen 323 im Strafgesetzbuch. Darin ist festgeschrieben, dass unterlassene Hilfeleistung mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden kann, sofern man sich bei der Hilfeleistung nicht selbst in Gefahr bringen würde. Dabei gilt der Grundsatz, dass ein jeder so viel tun muss, wie zumutbar ist. Der Notruf bei der Polizei, der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst ist für alle Pflicht und kann schon die ausreichende lebensrettende Hilfe sein. Auch den Körper einer verletzten Person warm zu halten ist in der Regel zumutbar. Wer allerdings beispielsweise mit einem Baby oder Kleinkind am Strand ist, muss nicht ins Wasser rennen und sein Kind allein zurücklassen. Zudem sollte niemand sich und seine Fähigkeiten überschätzen. Die eigene Sicherheit steht bei jedem Rettungseinsatz grundsätzlich im Vordergrund: Ohne einen gesunden Retter gibt es auch kein gesundes Opfer. Wenn der Helfer sich in Gefahr bringt, ist niemandem geholfen. Bildrechte: imago/Agentur 54 Grad

Regeln für die Rettung aus dem Wasser

Wer einen Menschen entdeckt, der im Wasser in Not geraten ist, sollte laut um Hilfe rufen. Der Notruf ist bei allen Erste-Hilfe-Situationen die erste und wichtigste Handlung, damit so schnell wie möglich professionelle Rettungskräfte eingreifen können. All diejenigen, die sich nicht in der Lage fühlen, einen Ertrinkenden aus dem Wasser zu ziehen, sollten am Ufer verbleiben und sich genau merken, wo sich die hilfesuchende Person befindet, um diese oder weitere Informationen an die Rettungskräfte weiterzugeben.

Für alle, die sich auch die Rettung im Wasser zutrauen, gilt laut Experten:

Der Retter sollte zunächst einen kühlen Kopf bewahren und sich einen Überblick verschaffen. Dabei kommt es unter anderem drauf an, ob man beispielsweise die Strömung im Wasser beherrschen kann.

Bei der Rettung sollte man immer einen Gegenstand mitnehmen. Das kann auch einfach ein Ast sein. Dem Opfer sollte man niemals die Hand geben. Der Grund: Ein Ertrinkender bekommt in der Regel panische Angst, schlägt unkontrolliert um sich und wird versuchen, sich an jedem Gegenstand festzuhalten, den er greifen kann. Der Retter wird so schnell zum Verlierer, denn er könnte durch eine panische Umklammerung unter Wasser gezogen werden. Darum sollte man dem Opfer immer einen anderen Gegenstand reichen.

Gibt es keine Chance, den Ertrinkenden auf diese Weise zu retten, sollte sich der Retter dem Ertrinkenden mit einem möglichst großen, schwimmenden Gegenstand, zum Beispiel einem Surfbrett, nähern. Bei starkem Wellengang, Strömung oder Wind ist die Gefahr für den Helfer besonders hoch.

Trivial, aber lebenswichtig: Beim Herausziehen darauf achten, dass der Kopf über Wasser bleibt. Bildrechte: dpa

Nächste Handgriffe an Land