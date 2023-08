"Das Schöne ist, dass man mithilfe von Sommersprossen sein Gesicht natürlich konturieren kann", sagt Make-up-Artist Nick Jakob. Heißt: An der richtigen Stelle und im passenden Verhältnis angeordnet, kann man die eigenen Gesichtszüge in Szene setzen und hervorheben. Wangenknochen wirken so markanter, das Gesicht schlanker.

Doch so angesagt der Trend auch ist: Nick Jakob rät, sich die Entscheidung für oder gegen permanente Sommersprossen gut zu überlegen. Von Tätowierungen rät er ab.



"Die Farbe sitzt bei einem Tattoo mit etwa drei Millimeter wirklich tief in der Haut, genauer in der Dermis. Deshalb hält sie länger, verfärbt sich aber auch schnell blau oder gräulich. Ich empfehle Pigmentierungen. Hier sitzt die Farbe in der Epidermis, also in der obersten Hautschicht. Somit verblasst die Farbe nach etwa acht bis 16 Monaten wieder. Der Vorteil ist, dass die Farbe in dieser Zeitspanne stabil bleibt und sich nicht verändert."