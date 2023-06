Schutz im Sommer Augensonnenbrand: So schützt man seine Augen vor der Sonne

Juhu, endlich Sonne satt! Endlich raus in die Natur, an den Strand! Doch nicht nur seine Haut sollte man im Sommer gut schützen, auch die Augen können Sonnenbrand kriegen. Eine schmerzhafte Erfahrung, auf die jeder gut verzichten kann. Die gute Nachricht: Es ist gar nicht so schwer, sich und seine Augen zu schützen.