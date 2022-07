Sommer ist Urlaubszeit und das bedeutet für viele: ab zum Sonnenbaden! Ein schöner Teint ist dabei nur ein willkommener Nebeneffekt, viel wichtiger: Die Sonne ist essenziell für unser Immunsystem, für die Bildung von Vitamin D und natürlich auch für unser Gemüt. Kein Wunder also, dass es so viele von uns in die Sonne lockt. Doch den richtigen Umgang mit UV-Strahlen und Sonnenschutz haben nur die wenigsten raus. Es kursieren viel zu viele Legenden und Irrtümer. Denn nicht alle Informationen, die im Umlauf sind, entsprechen der Wahrheit.

Kann man zum Beispiel im Schatten einen Sonnenbrand bekommen? Wird man auch mit Sonnenschutz braun? Und wie oft sollte man eigentlich nachcremen? Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Irrtum 1: Gebräunte Haut ist gesund

Ein gebräunter Teint gilt allgemein als gesund und attraktiv. Tatsächlich aber ist die Bräunung nur eine Abwehrreaktion der Haut, um die schädigenden UV-Strahlen abzuhalten. Jede Bräune zeigt also letzten Endes nur an, dass die Haut verletzt wurde. Eine gesunde Bräune gibt es de facto nicht.

Welche Legende sich ebenfalls in den Köpfen der Menschen hält: Nach einem Sonnenbrand ist man besser vor weiteren Sonnenbränden geschützt. Ein riskanter Irrglaube. Wie gerade gelernt, bereitet ein Sonnenbrand Bräunung nicht vor, sondern ist eine Brandverletzung, die die Haut schädigt. Jeder Sonnenbrand erhöht also das Risiko für Hautkrebs. Deshalb raten Experten von der Deutschen Apotheker Zeitung (DAZ) in unseren Breitengraden dazu, sich von März bis Oktober täglich einzucremen. Außerdem: Schält sich die verbrannte Haut, erscheint darunter wieder weiße Haut. Von einer sommerlichen Bräune ist nichts mehr zu sehen.

Irrtum 2: Sonnencreme führt zu Vitamin-D-Mangel

Sonnenstrahlen sind zwar für unseren Körper wichtig, um Vitamin D zu produzieren, jedoch reichen je nach Hauttyp bereits fünf bis 25 Minuten täglich aus. Sonnencreme blockt UV-Strahlen zudem nicht komplett ab, man muss sich laut Studien also absolut keine Gedanken machen, dass man durch häufiges Eincremen zu wenig Vitamin D tankt.

Irrtum 3: Sonnencreme hat kein Verfallsdatum

Wir kennen es bei Lebensmitteln: Da ist das Verfallsdatum oft nur ein ungefährer Richtwert. Einen abgelaufenen Joghurt essen wir oft auch noch ein paar Tage später. Bei Sonnenschutz sollten wir jedoch etwas genauer auf das Verfallsdatum schauen.

Denn: Hier besteht das Risiko, dass der UV-Schutz mit der Zeit immer stärker abnimmt. Die Sonnencreme bietet nicht mehr genügend Schutz. Generell wird empfohlen: Eine Sonnencreme sollte man nach dem Öffnen innerhalb eines Jahres aufbrauchen.

Ist die Sonnencreme oder das Sonnenöl erst einmal geöffnet, gelangt Sauerstoff in das Innere der Tube oder des Tiegels. Wie die Arbeitsgemeinschaft für Dermatologische Prävention erklärt, führt der Sauerstoff zu Oxidation. Die Inhaltsstoffe verändern sich. Der Schutzfaktor kann nicht mehr aufrechterhalten werden.

Irrtum 4: An bewölkten Tagen brauche ich keinen Sonnenschutz

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Heißt beim Thema Sonnenschutz: Wo Sonnenlicht ist, da sind auch UV-Strahlen. Auch an bewölkten Tagen und im Schatten ist ein Sonnenschutz also ratsam. Ein Beispiel: Selbst unterm Sonnenschirm bekommen wir noch rund 50 Prozent der Sonnenstrahlen ab. Besonders vorsichtig sollte man am Strand sein, denn das Wasser und der helle Sand reflektieren das Licht und verstärken somit die UV-Belastung.

Gut zu wissen: Auch Wolken können UV-Strahlen reflektieren und nicht abschwächen, wie viele denken. Im schlimmsten Falle ist die UV-Strahlung an bewölkten Tagen also sogar stärker als bei wolkenlosem Himmel.

Irrtum 5: Eincremen reicht aus, um sich den ganzen Tag vor der Sonne zu schützen

Keine Sonnencreme der Welt deckt das gesamte Spektrum der UV-Strahlen ab. Hinzu kommt, dass nur die wenigsten Menschen Sonnenschutz wirklich korrekt und ausreichend auftragen. Gerade große Hautflächen wie Rücken oder Bauch werden meist nur unzureichend eingecremt. Schwer erreichbare Körperstellen wie die Hinterseite der Arme oder der Handrücken werden häufig komplett vernachlässigt. Experten der Deutschen Krebsgesellschaft empfehlen zwei Milligramm Sonnencreme pro Quadratzentimeter Körperoberfläche. Zur Orientierung: Für die gesamte Körperoberfläche eines Erwachsenen werden ungefähr drei Esslöffel Sonnencreme benötigt.

Besser: Selbst bei großer Hitze körperbedeckte Kleidung tragen und die Mittagssonne meiden.

Irrtum 6: Nachcremen verlängert den Sonnenschutz

Diese Annahme ist nicht ganz falsch. Es stimmt: Regelmäßiges Nachcremen ist enorm wichtig, damit der Schutz durchgängig bestehen bleibt. Experten empfehlen, sich spätestens alle zwei Stunden nachzucremen. Doch allein das hält den Sonnenschutz nur aufrecht, es verlängert den Schutz jedoch nicht. Deshalb: Lieber die Uhr im Blick behalten und gezielt nach Zeit eincremen.

Tipps zum Eincremen mit Sonnenschutz: