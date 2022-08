Ein gebräunter Teint gilt allgemein als gesund und attraktiv. Tatsächlich aber ist die Bräunung nur eine Abwehrreaktion der Haut, um die schädigenden UV-Strahlen abzuhalten. Jede Bräune zeigt also letzten Endes nur an, dass die Haut verletzt wurde. Eine gesunde Bräune gibt es de facto nicht.

Welche Legende sich ebenfalls in den Köpfen der Menschen hält: Nach einem Sonnenbrand ist man besser vor weiteren Sonnenbränden geschützt. Ein riskanter Irrglaube, denn ein Sonnenbrand ist eine Brandverletzung, die die Haut schädigt. Jeder Sonnenbrand erhöht also das Risiko für Hautkrebs. Deshalb raten Experten von der Deutschen Apotheker Zeitung (DAZ) in unseren Breitengraden dazu, sich von März bis Oktober täglich einzucremen.