Bissfeste Nudeln, deftiger Speck, cremige Sauce: Kein Wunder, dass das beliebte Gericht am 6. April seinen eigenen Feiertag hat.



Dabei besticht es in seiner Einfachheit, denn viele Zutaten braucht es nicht: Pasta, Speck, Hartkäse, Eigelb, Salz, Pfeffer: Das ist alles, was man für den italienischen Gaumenschmaus benötigt. Doch so simpel das Gericht auch daherkommt, man kann einiges falsch machen.

Klassisch wird bei einer Pasta alla Carbonara Pecorino verwendet. Parmesan geht aber auch. Bildrechte: IMAGO / The Picture Pantry