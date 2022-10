Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! Fühlen Sie sich in der Gegenwart eines anderen Menschen allein aufgrund seiner Blicke unwohl, dann seien Sie misstrauisch. Hält er einen Gegenstand in Ihre Richtung, in dem eine Kamera versteckt sein könnte?



Werfen Sie einen prüfenden Blick in öffentliche Toiletten, Umkleidekabinen und Duschen, bevor Sie sie nutzen. In so manch zufällig drapierter Reinigungsmittel-Packung könnte sich eine Kamera befinden.