Ob nun mit Hollandaise, Schinken und Kartoffeln, als Suppe oder im Salat - wie Spargel am besten schmeckt, darüber lässt sich streiten. Fakt ist: Kaum ein Gemüse ist in Deutschland so beliebt wie das grüne und weiße Liliengewächs. Allein im vergangenen Jahr wurden 110.300 Tonnen hierzulande geerntet. Dementsprechend gibt es nicht nur viele Rezepte, sondern auch etliche Weisheiten über die beliebten weißen und grünen Stangen. Aber stimmen die auch?

Die Weine Silvaner, Weißburgunder, Rivaner oder Müller-Thurgau passen sehr gut zu weißem Spargel. Bildrechte: MDR/Jens Trocha