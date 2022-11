Passiert irgendwo auf der Welt eine Katastrophe - meist sind innerhalb eines Tages die ersten Hilfsorganisationen vor Ort. Ohne Spenden könnten sie weder so schnell noch so zuverlässig handeln.



Um nachzuweisen, dass sie seriös sind, können gemeinnützige Organisationen und Vereine das sogenannte DZI-Spendensiegel beantragen. Vor Vergabe des Siegels prüft das DZI - das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen - unter anderem die sparsame Verwendung der Mittel und die Jahresrechnung.



Im Zweifelsfall bürgt das DZI-Siegel für die Seriosität einer Organisation. Das bedeutet allerdings nicht, dass Organisationen ohne dieses Siegel automatisch unseriös sind. Vielleicht wollten sie sich lediglich die Bearbeitungsgebühr für die Erstellung des Siegels sparen.



Und: Nicht alle Organisationen, die Gutes tun, können mit einem DZI-Siegel bedacht werden. Tierschutzorganisationen fallen zum Beispiel nicht in den Aufgabenbereich des DZI.