An verlängerten Wochenenden oder zur Ferienzeit ist kein Autofahrer davor gefeit, dass sich auf den Autobahnen der Verkehr staut. Dennoch kann jeder Einzelne dazu beitragen, Staus zu vermeiden: sowohl durch eine vorausschauende Reiseplanung als auch sein individuelles Fahrverhalten.

Am Wochenende dürfte es auf deutschen Autobahnen eng werden. In Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten die Schulferien, in Hamburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg haben sie bereits vor zwei Wochen begonnen. Auch Teile der Niederlande haben schulfrei.



Selbst Urlauber, die nicht an Schulferien gebunden sind, reisen aktuell in Richtung Meer oder Süden. Groß ist die Staugefahr auch auf den Zufahrtsstraßen in die Mittelgebirge, die Naherholungsgebiete und Seenlandschaften. Aufgrund des ersten Rückreiseverkehrs kann es dem ADAC zufolge auch auf den Autobahnen in Richtung Norden zu Störungen des Verkehrs kommen.



Mit Staus zu rechnen ist insbesondere am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Etwas Erleichterung verspricht das Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August samstags von 7:00 bis 20:00 Uhr gilt.

Auf welchen Autobahnen wird es am Wochenende eng? Bildrechte: IMAGO / Christian Ohde

Diese Autobahnen sind besonders betroffen: * Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

* Großräume Hamburg und Berlin

* A1 Bremen - Lübeck

* A3 Würzburg - Nürnberg - Passau

* A4 Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresden

* A5 Karlsruhe - Basel

* A6 Nürnberg - Heilbronn

* A7 Hamburg - Flensburg

* A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

* A8 Stuttgart - München - Salzburg

* A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

* A10 Berliner Ring

* A11 Berlin - Dreieck Uckermark

* A19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock

* A24 Hamburg - Berlin

* A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

* A72 Leipzig - Chemnitz - Hof

* A93 Inntaldreieck - Kufstein

* A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

* A99 Autobahnring München

Auf welchen Strecken im Ausland wird es eng?

Auch wer ins Ausland reist, sollte sich auf ungeplante Wartezeiten einstellen - und das bereits an den Grenzübergängen. In die europäischen Nachbarländer betragen diese etwa 60 Minuten. Deutlich mehr Zeit einplanen sollte, wer mit Pkw oder Wohnmobil nach Slowenien, Kroatien, Griechenland oder in die Türkei einreisen möchte.



Bei der Einreise nach Deutschland sind die Autobahngrenzübergänge Suben (A3 Linz - Passau), Walserberg (A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim) besonders von Staus betroffen.



Zu den problematischen Strecken im Ausland zählen aktuell die Tauern-, Fernpass-, Arlberg-, Rheintal-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten. Auch in Richtung Nordeuropa soll der Verkehr deutlich zunehmen.

In Österreich ist entlang von Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn aufgrund der Sperrung von Ausweichrouten mit einem erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. In den Niederlande sind zuletzt immer wieder einzelne Strecken von protestierenden Bauern blockiert worden.

Stau am Gotthard-Tunnel in der Schweiz. Bildrechte: IMAGO / U. J. Alexander

Reise vorausschauend planen: Starten Sie Ihre Reise am frühen Morgen oder späten Abend. Dann dürften Sie zumindest für einen Teil Ihrer Reise dem Stau entgehen. Reisen Sie - falls möglich - an Tagen, an denen auf der Straße weniger los ist. Also nicht gleich zu Beginn einer freien Woche, sondern kurz davor oder danach. Informieren Sie sich vor Reiseantritt über mögliche Stauprognosen - und planen Sie vorab Ausweichrouten.



Auch mit Ihrem Fahrverhalten können Sie dazu beitragen, Staus zu vermeiden. Nutzen Sie die Beschleunigungsspur an Autobahnauffahrten immer voll aus. Wer bereits am Anfang der Spur auf die Autobahn drängelt, bringt den fließenden Verkehr zum Stocken.



Auf der Autobahn gilt: Rechts fahren! Die linke Spur ist ausschließlich zum Überholen da. Chronische Linksfahrer verleiten andere Verkehrsteilnehmer dazu, von rechts zu überholen. Das ist allerdings nur dann (und mit äußerster Vorsicht!) erlaubt, wenn der Verkehr auf allen Spuren zäh fließt.



Das Reißverschlusssystem ist Pflicht! Halten Sie Abstand, um Lücken freizulassen und fädeln Sie sich bei Verengungen erst kurz vorher ein.

Das Reißverschlusssystem ist kein Angebot, sondern eine Pflicht! Bildrechte: IMAGO / Rolf Poss

Fahren Sie gleichmäßig und vorausschauend. Wer abrupt beschleunigt und abbremst gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer, fährt unökologisch und behindert den Verkehrsfluss.



Wer die Autobahn verlassen möchte, sollte sich rechtzeitig in die rechte Spur einordnen. Plötzliche Fahrbahnwechsel führen zu Panikbremsungen und erhöhen die Unfallgefahr.



Ausweichrouten, die das Navigationsgerät vorschlägt, sind nur bedingt zu empfehlen. Meist bilden sich auch auf den Nebenrouten Staus.