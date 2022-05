Reise vorausschauend planen: Starten Sie Ihre Reise am frühen Morgen oder späten Abend. Dann dürften Sie zumindest für einen Teil Ihrer Reise dem Stau entgehen. Reisen Sie - falls möglich - an Tagen, an denen auf der Straße weniger los ist. Also nicht gleich zu Beginn einer freien Woche, sondern kurz davor oder danach. Informieren Sie sich vor Reiseantritt über mögliche Stauprognosen - und planen Sie vorab Ausweichrouten.



Auch mit Ihrem Fahrverhalten können Sie dazu beitragen, Staus zu vermeiden. Nutzen Sie die Beschleunigungsspur an Autobahnauffahrten immer voll aus. Wer bereits am Anfang der Spur auf die Autobahn drängelt, bringt den fließenden Verkehr zum Stocken.



Auf der Autobahn gilt: Rechts fahren! Die linke Spur ist ausschließlich zum Überholen da. Chronische Linksfahrer verleiten andere Verkehrsteilnehmer dazu, von rechts zu überholen. Das ist allerdings nur dann (und mit äußerster Vorsicht!) erlaubt, wenn der Verkehr auf allen Spuren zäh fließt.



Das Reißverschlusssystem ist Pflicht! Halten Sie Abstand, um Lücken freizulassen und fädeln Sie sich bei Verengungen erst kurz vorher ein.