In Würde sterben Assistierter Suizid und Sterbehilfe - Was ist in Deutschland erlaubt?

In Würde zu sterben, wenn es denn so weit ist - das wünschen sich viele Menschen. Krankheit, Schmerzen und unerträgliches Leid können diesen Wunsch allerdings zunichte machen. Dennoch ist Sterbehilfe in Deutschland ein umstrittenes Thema. Juristen unterscheiden zwischen assistiertem Suizid sowie aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe. Was bedeutet das - und was ist bei uns erlaubt und was strafbar?