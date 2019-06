Ursprünglich rein und bestenfalls reich an Mineralstoffen - wer stilles Mineralwasser kauft, will etwas Besseres als Leitungswasser. Aber längst nicht jedes Flaschenwasser erfülle diese Erwartungen, so die Tester in ihrer aktuellen Ausgabe. Im Test von 32 natürlichen Wässern ohne Kohlensäure erhielten nur 15 Produkte die Note "gut", wie Stiftung Warentest am Mittwoch mitteilte. Zwei Wässer mit Bio-Label beurteilten die Tester sogar mit "mangelhaft" - in einem fanden die Prüfer außergewöhnlich viele Keime, so der Bericht in der Juli-Ausgabe des Magazins.

Bildrechte: Stiftung Warentest