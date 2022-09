Lufthansa-Streik - Welche Rechte haben die Passagiere?

Chaos am Flughafen, Koffer, die das Urlaubsziel nicht erreichen. Wer in diesem Jahr eine Flugreise gebucht hat, musste in vielen Fällen tapfer sein. Und das wird sich nicht allzu schnell ändern. Am Freitag (2. September) können sich Passagiere der Lufthansa auf reichlich Ungemach einstellen. Die Airline wird bestreikt. Umbuchen - oder zu Hause bleiben? Welche Rechte haben betroffene Fluggäste? Und was gilt, wenn man eine Pauschalreise gebucht hat?