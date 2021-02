Auf diesen Tag haben viele Menschen sehnsüchtig gewartet. Nach gefühlt endlosen Lockdown-Wochen und noch vor den Bund-Länder-Verhandlungen am Mittwoch dürfen ab dem 1. März die Friseure in Deutschland wieder öffnen. Um Corona-Infektionen zu verhindern, gelten dabei allerdings strenge Schutzmaßnahmen:

Frühlingszeit ist auch Pflanzzeit und viele Garten- und Baumärkte befürchteten, auf ihrer Saisonware sitzen zu bleiben. Doch auch in diesem Bereich gibt es ab dem 1. März Lockerungen.

So sind in Niedersachsen bereits seit Mitte Februar Blumenläden, Gartencenter und Gartenbedarfsverkaufstellen geöffnet, um ihre verderbliche Waren zu verkaufen. Nun dürfen auch Gartenabteilungen von Baumärkten öffnen, die übrige Verkaufsfläche bleibe aber gesperrt.

Jetzt ziehen auch die meisten Bundesländer nach: In Baden-Württemberg dürfen ab Montag Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden öffnen. Auch Bayern kündigte die Öffnung von Baumärkten, Gartencentern, Gärtnereien und Baumschulen an.

In Brandenburg öffnen Gartenmärkte, in Mecklenburg-Vorpommern Gartenbaucenter und Baumschulen und auch im Saarland dürfen Außenbereiche von Gärtnereien, Gartenbaubetrieben und Gartenmärkten öffnen.

In Rheinland-Pfalz dürfen Gartencenter und Baumärkte im Freien ebenfalls wieder öffnen. Außenbereiche der Baumärkte dürfen nur "gartencentertypisches Sortiment" verkaufen.

Außerdem dürfen in Sachsen-Anhalt Gartenmärkte, Gärtnereien, Blumenläden sowie Baumärkte den Betrieb wieder aufnehmen. In Schleswig-Holstein öffnen Gartenbaucenter und Blumenläden und auch in Thüringen mit einer nach wie vor hohen Sieben-Tage-Inzidenz dürfen Baumschulen, Gartenmärkte, Gärtnereien- und Floristikbetriebe wieder öffnen.