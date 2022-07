"80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel" - so lautet eine aktuelle Kampagne der Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Ihr Ziel ist es, Deutschland von fossiler Energie unabhängig zu machen. Damit das gelingen kann, müssen erneuerbare Energien ausgebaut und Energie gespart werden - auch in privaten Haushalten. Denn auf deren Konto gehen immerhin 29 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland.



Damit es mit dem Energiesparen klappt, muss jeder einzelne mitmachen - der Freiheit und Sicherheit sowie der Umwelt zuliebe. Und last not least, um den eigenen Geldbeutel zu schonen.