Reihenweise fallen die Züge aus, nicht anders sieht es beim öffentlichen Nahverkehr aus. Doch so schwierig sich der Arbeitsweg auch gestalten mag: Blaumachen dürfen Sie trotzdem nicht! Berufstätige haben trotz wetterbedingter Beeinträchtigungen pünktlich an ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen! Dazu ist jeder Arbeitnehmer laut Arbeitsrecht verpflichtet.



Gelingt es einem dennoch nicht, am Arbeitsplatz zu erscheinen, kann das Gehalt für diesen Tag futsch sein. Daher wäre es ratsam, dem Arbeitgeber anzubieten, die anstehende Arbeit (falls möglich) von zu Hause aus zu erledigen oder nachzuholen.