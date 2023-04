Die Karwoche ist nicht die einzige Zeit im Jahr, in der in Deutschland ein Tanzverbot gilt. Auch andere, sogenannte "stille" Feiertage sind von dieser Einschränkung betroffen. In ganz Deutschland gilt das für den Volkstrauertag und den Totensonntag.



In einzelnen Bundesländern sind Tanzveranstaltungen auch am Buß- und Bettag und zumindest zeitweise am Heiligabend nicht gestattet. In Bayern ist der Aschermittwoch fürs Clubbing tabu.



Die meisten Tage mit Tanzverboten gibt es übrigens in Hessen. Dort soll an sämtlichen kirchlichen Feiertagen von 04:00 Uhr morgens bis 12:00 mittags die Sonntagsruhe eingehalten werden.



