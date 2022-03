Körperkunst Tattoo-Überdruss: Letzter Ausweg Laser-Entfernung

Für viele geht die Liebe unter die Haut - mit einem sogenannten Liebes-Tattoo. Andere lassen sich aus einer Laune heraus ein Motiv auf den Körper stechen. Doch was, wenn die große Liebe vorbei ist - oder die Körperkunst daneben geht? Wie wird man ein Tattoo wieder los? Und was sollte man in Sachen Nebenwirkungen bedenken, bevor man den Tätowierer zur Nadel greifen lässt?