Die sogenannte "REACH-Verordnung" gibt es schon seit 2007. Sie regelt die sichere Verwendung von Chemikalien in Europa und gilt als eine der strengsten Chemikaliengesetze der Welt. "REACH" steht dabei für "Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals", also die Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. Sie regelt auch, welche Stoffe in Haarfarben, Kosmetikprodukten und Tätowierfarben verwendet werden dürfen.