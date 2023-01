Laut REACH-Verordnung sind bereits seit einem Jahr rund 4.000 Chemikalien in Tattoofarben in der gesamten Europäischen Union verboten. Die REACH-Verordnung ist eine Europäische Chemikalienverordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe - und eines der strengsten Chemikaliengesetze der Welt.



Der Grund für das Verbot: Viele der Substanzen in der Verordnung gelten als potenziell gefährlich oder als nicht ausreichend erforscht. Das Verbot soll Tätowierungen und Permanent-Make-up sicherer machen.