Nicht anfassen: Tauchen bedeutet im Idealfall, nichts zu berühren. Das einzige, was Taucher bei einem Riff-Tauchgang hinterlassen sollten, sind Luftblasen. Das bedeutet, dass Flossen, Hände und Ausrüstung vom Riff ferngehalten werden sollten. Schon der bloße Kontakt kann das empfindliche Korallen-Biotop schädigen. Außerdem sollte eine gute Tarierung dafür sorgen, dass es keinen Bodenkontakt gibt. Aufgewühlte Sedimente können Korallen nämlich ersticken.

Wer nicht auf Sonnencreme verzichten will, sollte darauf achten, dass es sich um eine umweltfreundliche Sorte handelt. Die erkennt man vor allem daran, dass die umstrittenen UV-Filter Octinoxat und Oxybenzon nicht zu den Inhaltsstoffen zählen.

Mitbringen: Einkaufstasche, Trinkflasche, Strohhalm - All das sind Dinge, die nicht vor Ort gekauft werden müssen und dann möglicherweise als Abfall im Meer landen und dort Schaden anrichten. Man sollte immer bedenken, dass die Entsorgung von Abfall und das Recycling von Verpackungen nicht überall auf der Welt so funktionieren, wie in Deutschland.