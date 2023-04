Sie sind günstig, leicht zu reinigen und beim Braten haftet fast nichts an. Kein Wunder, dass viele Menschen auf ihre teflonbeschichtete Pfanne schwören. Doch wie gefährlich ist die Kunststoffbeschichtung für die Gesundheit?

Ist die Teflonbeschichtung einer Pfanne beschädigt, kann sich das PTFE ablösen, ins zubereitete Essen gelangen und verschluckt werden. Doch laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ist das nicht weiter schlimm: Da PTFE reaktionsträge ist, verdaut unser Körper die verschluckten Teilchen nicht, sondern scheidet sie unverändert wieder aus. Deshalb ist für den Menschen von keiner Gesundheitsgefahr auszugehen. Und: Mittlerweile sind viele Teflonpfannen mit Keramikpartikeln verstärkt und deshalb deutlich härter. Ist das der Fall, zerkratzen sie nicht so schnell und Teilchen lösen sich langsamer ab.

Wird eine Teflonpfanne hoch erhitzt, können sich giftige Gase bilden. Für Menschen werden diese Dämpfe jedoch erst ab einer Temperatur von etwa 360 Grad Celsius gefährlich. Die Folge können grippeähnliche Symptome sein, die als Polymer- oder Teflonfieber bekannt sind. Bei einer haushaltsüblichen Verwendung einer Teflonpfanne kann es dazu allerdings nicht kommen. Denn die Lebensmittel in der Pfanne würden bereits verbrennen, bevor die 360 Grad erreicht sind. Zudem wären die freigesetzten Dämpfe nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung so gering, dass man eine gesundheitliche Gefährdung für Menschen ausschließen kann.

Anders sieht das bei Haustieren aus. Insbesondere bei Vögeln können Teflondämpfe zu schweren Vergiftungen des Atemsystems führen, die in Atemnot und schweren Krämpfen enden können. Größeren Tieren, wie etwa Hunden und Katzen, können die Dämpfe nichts anhaben. Schützen kann man die gefiederten Freunde nur, indem man auf teflonbeschichtete Haushaltsgeräte verzichtet. Die Tiere für die Dauer eines Raclette-Abends in einen anderen Raum zu bringen, hilft nicht. Teflon-Gase sind flüchtig - und machen selbst vor verschlossenen Türen nicht Halt. Auch ein Gegenmittel, um betroffenen Tieren zu helfen, gibt es bislang nicht.

Auch für die Umwelt ist Teflon schädlich. Bei der Herstellung des Kunststoffs werden giftige Schadstoffe eingesetzt, die die Umwelt belasten. So soll unter anderem der Giftstoff PFOA (Perfluoroctansäure) in Wasser und Böden gelangen können.



Ein weiterer Minuspunkt: Werden alte Teflon-Produkte entsorgt, können sie nur verbrannt werden. Dabei entsteht giftige Fluss-Säure, die in den Verbrennungsanlagen neutralisiert werden muss.



Quellen: oekotest.de/verbraucherzentrale.nrw/bfr.bund.de