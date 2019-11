Diese Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten in Europa: außerorts, auf Schnellstraßen und Autobahnen Bildrechte: ADAC e.V./MDR.DE

Schneller als 130 km/h darf - außer in Deutschland - auf kaum einer europäischen Autobahn gefahren werden. In Schweden ist das Tempolimit nicht einheitlich geregelt. Daher ist hier der ständige Blick auf die ausgeschilderten Geschwindigkeitsbegrenzungen wichtig. In Polen sind bis zu 140 km/h auf den Autobahnen erlaubt.

Tempolimits für Fahranfänger

Besonders für junge Fahrer gelten in vielen europäischen Ländern Sonderregelungen, die auch von ausländischen Fahranfängern zu beachten sind: In Frankreich dürfen Fahranfänger in den ersten drei Jahren nach Führerscheinerwerb auf Schnellstraßen nur 100 km/h statt 110 km/h und auf Autobahnen höchstens 110 km/h statt 130 km/h fahren. In Italien darf ein Fahranfänger auf der Autobahn maximal 100 km/h und auf Landstraßen 90 km/h schnell unterwegs sein. In Kroatien dürfen Fahrer bis zu einem Alter von 24 Jahren auf Autobahnen maximal 120 km/h, auf Schnellstraßen 100 km/h und außerorts 80 km/h fahren.