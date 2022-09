Tierhalter müssen jetzt tapfer sein. Nachdem 20 Jahre kaum etwas daran geändert wurde, hat das Bundeskabinett Ende Mai eine komplett überarbeitete Gebührenordnung für Tierärzte beschlossen. Die rettet vielen Tierarztpraxen die Existenz, kommt Tierfreunde allerdings teuer zu stehen.



Die neue Verordnung passt die tierärztlichen Leistungen an den veterinärmedizinischen Erkenntnisstand an - und die Gebührensätze an die wirtschaftlichen Erfordernisse einer Tierarztpraxis.



Wer schnell ist, kann bei Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen zumindest in diesem Jahr noch sparen. In Kraft tritt die neue Gebührenordnung nämlich erst am 22. November. Bis dahin gelten die alten Sätze.