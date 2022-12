An wen gehen die Hilfsmittel?

Die Spenden sind rar und der Andrang ist groß. Aus diesem Grund kann auch nicht jeder Unterstützung von der Tiertafel erwarten. Um Spenden für sein Tier zu erhalten, muss man sich in einer finanziellen Notlage befinden, also bedürftig sein. Dies muss man vor Ort auch nachweisen können, zum Beispiel durch Vorlage eines entsprechenden Bescheids. Tiertafeln finanzieren sich über Spenden und freuen sich über jede ehrenamtliche Hilfe. Bildrechte: dpa

In vielen Einrichtungen muss man außerdem den Impfpass des Tieres mitbringen und einen Beleg, seit wann man im Besitz des Tieres ist. Der Grund: Um Spenden der Tiertafel zu erhalten, muss man das Tier schon gehabt haben, bevor man in die finanzielle Notlage geraten ist. Wer sich also ein Tier erst dann zugelegt hat, wenn er bereits in Armut lebt, kann nicht davon ausgehen, Unterstützung von der Tiertafel zu erhalten, weiß auch Kara Schott von der Tiertafel Hamburg.

Wenn jemand weiß, dass er kein Geld für sich und sein Leben hat und sich nicht ohne staatliche Hilfe finanzieren kann und sich dann trotzdem ein Tier anschafft, sowas unterstützen wir nicht. Dann soll derjenige in ein Tierheim gehen und dort mit den Hunden Gassi gehen oder sich ehrenamtlich engagieren. Alles andere finden wir verantwortungslos. Kara Schott - Tiertafel Hamburg e.V. Y-Kollektiv

Auch Tiere mit Allergien sind auf Futterspenden angewiesen. Spezialfutter ist demnach heiß begehrt. Bildrechte: dpa

Sollte das Tier spezielles Futter benötigen oder Krankheiten haben, die bestimmte regelmäßige medizinische Versorgung voraussetzt, wie Diabetes, Krebs oder Ähnliches, muss auch dafür eine Bescheinigung vom Tierarzt nachgewiesen werden.

Wer alle Voraussetzungen erfüllt, kann sich nach der einmaligen Anmeldung regelmäßig an den ortsabhängigen Ausgabestellen die Futterrationen, Medikamente etc. für sein Tier abholen. Die Öffnungszeiten der Tiertafeln sind bundesweit allerdings sehr unterschiedlich. Von vier Mal die Woche bis zwei Mal im Monat ist alles möglich. Aus diesem Grund sollte man sich immer an die ortsansässige Hilfsorganisation wenden und nach den genauen Öffnungszeiten fragen.

Welche Hilfen gibt es für Tierhalter?

Wer von der Tiertafel Unterstützung erhalten möchte, in welcher Form auch immer, muss sich bei seinem ersten Besuch einmalig als Mitglied bei der jeweiligen gemeinnützigen Hilfsorganisation anmelden und sein Tier vorstellen. Als angemeldetes Mitglied kann dann eine individuelle Betreuung für das Tier aufgebaut werden. Wer für eine Unterstützung bei der Tiertafel alle Voraussetzungen erfüllt und sich angemeldet hat, erhält eine individuelle Betreuung für das Tier. Bildrechte: dpa

Die Unterstützung kann über Spezialfutter, medizinische oder therapeutische Behandlung bis hin zum Besuch beim Hundefriseur erfolgen. Tierarztkosten können zwar meist nicht komplett von der Organisation übernommen werden, auch wenn viele Tierärzte bereits ehrenamtlich arbeiten, aber immerhin gibt es einen finanziellen Zuschuss für den Tierhalter.

Wie kann man helfen?

Auch für die Tiertafel gilt das Motto: Jede Spende hilft, sei sie auch noch so klein! Wer Hundespielzeug, Terrarien, Decken, Futter oder Geld spenden möchte, kann sich an jede Hilfsorganisation in seiner Nähe wenden.

Hier eine kleine Übersicht von Dingen, die helfen können:

Geldspenden (steuerlich absetzbar)

ehrenamtliche Hilfe vor Ort

Abgabe von Sachspenden (Hundekleidung, Decken, Kissen, Katzenstreu, Leinen, Halsbänder, Handtücher etc.)

Abgabe von Futterspenden (Dosenfutter, Spezialfutter, Leckerlies etc.)

Mitgliedschaft im jeweiligen Tiertafel-Verein

Prominente Unterstützer von Hilfsorganisationen für Tiere

Geht es um das Wohl von Tieren, zeigen auch viele Prominente ein großes Engagement. Model und Moderatorin Jana Ina Zarella hat zum Beispiel bei der Tiertafel in Düsseldorf mitgeholfen. Die 46-Jährige hat vor drei Jahren selbst eine Hündin aus dem Tierheim gerettet, die jetzt für sie zur Familie gehört: "Das ist wie beim eigenen Kind. Geht es dem Tier gut, geht es uns auch gut." Für die Tiertafeln in Deutschland gibt es auch prominente Unterstützung - wie hier von Model Jana Ina Zarella. Bildrechte: dpa