Gefährlicher Trend Dünn, dünner, am dünnsten: Magersucht-Challenge bei TikTok

Was vor Jahren als "Pro Ana" in geschlossenen Internet-Foren begann, findet jetzt verjüngt in aller Öffentlichkeit statt. Offensichtlich minderjährige Kinder und Jugendliche laden im Sozialen Netzwerk TikTok Videos ihrer abgemagerten Körper hoch. Eine Magersucht-Challenge, die vom Musically-Nachfolger bislang nicht gestoppt wird. Was steckt dahinter - und was können Eltern tun, um ihre Kids vor diesem gefährlichen Trend zu schützen?