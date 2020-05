24/7 Krisenberatung per App oder Chat

"Exclamo" heißt eine Online-Plattform mit App gegen Mobbing, die von drei ehemaligen Berliner Abiturienten gegründet wurde. Zulauf und Feeback waren schon nach der Gründung enorm. Mittlerweile haben die Jungunternehmer ihr Konzept erweitert und bieten nicht mehr "nur" Vermittlungsangebote zwischen hilfesuchenden Schülern und ihrer Schule an, sondern möchten Kindern und Jugendlichen insbesondere in der Corona-Krise mit Rat, Tat und psychologischer Unterstützung zur Seite stehen. Auf der Internetseite krisenchat.de, die sich gegen häusliche Gewalt an Jugendlichen und gegen Mobbing richtet, können sich Betroffene jetzt direkt per WhatsApp Hilfe suchen - rund um die Uhr mit der "krisenchat.de"-Telefonnummer.