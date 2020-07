Die Bundesregierung will überschuldeten Unternehmen und Verbrauchern einen schnelleren Neuanfang ermöglichen. Sie sollen bei Insolvenzen rascher von ihren Restschulden befreit werden, um wieder aktiv am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen.

Das Kabinett beschloss am Mittwoch (1. Juli) einen entsprechenden Gesetzentwurf des Justizministeriums. Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, muss der Bundestag noch zustimmen. "Die Corona-Krise hat uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, wie schnell und unerwartet man in finanzielle Schwierigkeiten geraten kann", begründete Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) die Änderung.