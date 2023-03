Diagnose Parkinson: Experten sprechen von bis zu 400.000 Betroffenen in Deutschland. Meist treten die Symptome im Alter zwischen 50 und 60 Jahren auf. Und dann?

Parkinson ist eine sogenannte degenerative Krankheit, d.h. die Symptome werden im Laufe der Zeit eher schlimmer als besser. Heilbar ist Parkinson auch noch nicht. Was aber hilft, um den Verlauf etwas zu verlangsamen, ist Bewegung. Viel Bewegung!

Zum Beispiel Tischtennis: Der Umgang mit dem kleinen Ball fördert den Gleichgewichtssinn, die Konzentrationsfähigkeit und das Reaktionsvermögen. Außerdem verhindert der Sport soziale Isolation. "Die Leute müssen vom Sofa runter, in die Gruppen und neue Freundschaften schließen", erklärt Wolfgang Hoelscher-Obermaier vom PingPongParkinson Deutschland e.V.

Seit 2020 gibt es den Verein, der Betroffene vernetzen und in die Turnhallen locken will. Bundesweit gibt es sechs Regionalgruppen, die regelmäßig spezielle Ping Pong-Trainings organisieren. Das Vereinsmotto: "Parkinson ist nicht ansteckend, PingPongParkinson schon". Das Ziel: die Krankheit beim Tischtennis einfach mal vergessen. Volle Konzentration auf den Ball, Kopf ausschalten, die Hand-Augen-Koordination in einen Automatismus bringen. Egal, ob Tischtennis-Anfänger oder früherer Profi.