Seit August 2022 ist Titandioxid, ein weißer Farbstoff, in Lebensmitteln verboten. Denn die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit konnte nicht ausschließen, dass dieser Zusatzstoff erbgutschädigend wirkt. In Kosmetika oder Medizinprodukten hingegen ist er aber weiterhin auf dem Markt.

Gerade in Kinderzahnpasta, die mitunter verschluckt wird, sollte Titandioxid gerade nicht auftauchen, finden die Tester von "Öko-Test". Doch in 5 von 24 Kinderzahncremes für Kinder bis 6 Jahre steckt die Chemikalie in Nanoform.