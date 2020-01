Großer Schock für eine Neuwagenbesitzerin in Norden in Niedersachsen: Die Frau war mit ihrem gerade einmal eine Woche alten Kleinwagen in den Hafen gefahren, hatte dort den Pkw abgestellt – aber offenbar nicht ausreichend gesichert. Kurz nachdem sie das Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich der Wagen in Bewegung und rollte über die Kaikante ins Hafenbecken.