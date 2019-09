Trickbetrug "Falsche Polizisten": So können Sie sich schützen!

Ziel der Betrüger ist es, an das Geld der Rentner zu kommen. Bildrechte: Colourbox.de

Dreiste Trickbetrüger - getarnt als Polizisten, gern namentlich aus der Region - treiben insbesondere im Großraum Köln ihr Unwesen. Ihre Opfer sind vorwiegend ältere Menschen, die über ihr Festnetz kontaktiert werden. Das Vermögen des Betroffenen sei in Gefahr, gefälschte Banknoten im Umlauf, auf dem Konto sei Schwarzgeld gefunden werden, gaukeln die Fake-Beamten den arglosen Herrschaften vor. Und: Man möchte helfen. Der Betroffene solle sein Bargeld in einem Kuvert aufs Fensterbrett legen, dann kämen die Beamten vorbei, um es in Sicherheit zu bringen. Selbstverständlich - und das ist neu in der Trickbetrugs-Landschaft - könne sich der Betroffene von der Echtheit des Anrufs überzeugen, ein Rückruf unter "110" genüge.