In Deutschland ist es gang und gäbe nach einem Besuch im Restaurant oder einer Bar etwas Trinkgeld dazulassen. Doch wie sieht das in anderen Ländern Europas aus?



In Frankreich, Spanien, Portugal freut man sich, ähnlich wie in Deutschland über 5-10 Prozent der Rechnung als Trinkgeld, in Portugal allerdings nur in Restaurants, nicht in Bars. In allen drei Ländern bevorzugen die Kellner es, das Trinkgeld nicht wie ein Almosen in die Hand gedrückt zu bekommen, sondern nach dem Bezahlen und Verlassen des Restaurants ein paar Euromünzen auf dem Tisch zu finden. Vorsicht aber in Spanien: Dort gilt es als sehr unhöflich kleine Centstücke liegen zu lassen.



Etwas anders sieht das in Italien aus. Dort ist in der Regel die Gedeckgebühr "Servizio" bereits in der Rechnung enthalten. Diese Gebühr geht allerdings nicht an die Kellner, sondern direkt an das Restaurant. Wer den italienischen Serviceangestellten etwas Gutes tun will, kann auch hier 5-10 Prozent Trinkgeld geben. In Bars wird nichts erwartet. Oftmals steht aber eine kleine Schale oder ein Sparschwein bereit, das sich über ein paar Münzen freut.