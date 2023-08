Trüffel wachsen im Gegensatz zu anderen Pilzen komplett unter der Erde - in der Umgebung von Bäumen, genauer gesagt an den Baumwurzeln. Und da kommen Gärtner ins Spiel: Im Fachhandel gibt es Bäume, an deren Wurzeln bereits Pilzsporen von Trüffeln wachsen. Wer sich diese Bäume in den Garten pflanzt, kann zum Trüffelbauer werden. Leider wachsen Trüffel nicht an Obstbäumen. Geeignet sind Baumarten wie Eiche, Buche, Hasel oder Kiefer.