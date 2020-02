Frisch, ausgewogen und gesund soll unser Essen sein. Und das kauft man liebsten in kleinen regionalen Läden: Nachhaltigkeit ist Trend. Prall gefüllte Vorratskammern gehören der Vergangenheit an, denn wenn etwas fehlt findet man immer einen Supermarkt, der bis 22:00 Uhr geöffnet ist. Doch was tun, wenn der plötzlich nicht mehr erreichbar ist? Was sollte in keinem Haushalt fehlen, um für einen eventuellen Versorgungsengpass gewappnet zu sein? Was benötigt man im Fall des Falles?