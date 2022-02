Help - Hilfe zur Selbsthilfe

"Help - Hilfe zur Selbsthilfe" ist mit einem Team in der Ukraine vor Ort, um für die Betroffenen Nothilfemaßnahmen zu organisieren. Bislang war die Organisation in der Ostukraine in Luhansk und Donezk im Bereich Armutsbekämpfung aktiv. Aktuell plant "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" auch Geflüchteten in den Nachbarländern zu unterstützen.



Spendenkonto:

IBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00

BIC: DRES DE FF 370

Stichwort: Ukraine

Internet: help-ev.de