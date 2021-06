Wenn die Pflanzen im Garten so richtig schön blühen, heißt es eigentlich nur eins: den Lohn für die mühsame Gartenarbeit ernten. Doch dann machen sich pflanzliche Störenfriede breit, die diesen Plan durchkreuzen. Lästiges Unkraut kann an allen Ecken und Enden des Gartens, auf dem Rasen und in Fugen sein Unheil treiben. Die Frage ist dann: Was tun?