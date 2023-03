Finanzen Trennung oder Scheidung: Wer muss wem wieviel Unterhalt zahlen?

Scheiden tut weh... Was für den Abschied vom Winter ironisch gemeint ist, gilt für so manche Ehe, die in die Brüche gegangen ist, umso mehr. Denn schmerzhaft kann nicht nur das Liebes-Aus sein, sondern auch der finanzielle Aderlass, der mit der Trennung einher geht. Wann muss nach einer Scheidung Unterhalt an den Ex-Partner gezahlt werden - und weshalb ist ein Ehevertrag sinnvoll?