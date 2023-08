Obwohl die Regenfälle vom ersten August-Wochenende deutlich nachgelassen haben und für die kommenden Tage keine neuen Unwetter erwartet werden, kommt es dennoch zu einigen Verkehrsbehinderungen in den bei Urlaubern beliebten Ländern.



Doch die gute Nachricht vorweg: Die Autobahnen sind sowohl in Österreich als auch in Kroatien und Slowenien frei befahrbar. Wie der ADAC auf seiner Webseite erklärt, gilt das auch für die wichtige Transitroute durch den Karawankentunnel.