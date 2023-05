Es gibt sie, die Direktverbindungen ins europäische Ausland: Düsseldorf-Paris ist kein Problem, von Berlin nach Krakau fährt die Bahn durch - und auch von München bis Bologna können Reisende einfach sitzen bleiben. In diesen Fällen ist auch die Buchung über das Ticketportal der Deutschen Bahn (DB) kein Problem. Kniffliger wird es, wenn Urlauber eine längere Reise planen - und dabei in verschiedenen Ländern umsteigen müssen.

In einige europäische Städte gibt es Direktverbindungen mit dem Zug.

In einige europäische Städte gibt es Direktverbindungen mit dem Zug. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Bei sehr langen Trips, etwa nach Lissabon oder Athen, versagen die Suchportale und finden oftmals keine Züge. Auch über die Webseite der Bahn erscheint dann eine Anzeige: "Leider konnte zu ihrer Anfrage keine Verbindung gefunden werden." In einigen Fällen hilft eine neue Suchanfrage über www.international-bahn.de . Mit etwas Glück kann man eine Zugverbindung dort direkt buchen, obwohl mehrere Ländergrenzen passiert werden. Ist das nicht möglich, bleibt die Option, die Teilstrecken über die Länderseiten der jeweiligen Zugunternehmen zu buchen. Planen Sie dabei unbedingt ausreichend Umsteigezeit ein - oder wählen Sie ein Ticket ohne Zugbindung. Sonst können Sie bei einer eventuellen Verspätung nicht auf einen späteren Zug umsteigen bzw. müssten dafür ein neues Ticket lösen.

Was für Trips innerhalb Deutschlands gilt, ist auch bei Reisen ins Ausland wichtig: Je eher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ein Schnäppchen zu ergattern. Außerdem steigen an Feiertagen und in den Ferien bei der Bahn die Preise.



Auch für die Buchung etwas Zeit einzuplanen und verschiedene Tarife zu vergleichen, kann sich auszahlen: Für eine Fahrt von Köln nach Montpellier wird über das Portal der DB beispielsweise eine Verbindung über Brüssel zum Preis von 175 Euro vorgeschlagen. Wird als Zwischenhaltestelle jedoch Straßburg angeklickt, kann ein Spartarif der Bahn gebucht werden. Der kostet dann nur 125 Euro - die Fahrt dauert dann allerdings anderthalb Stunden länger.