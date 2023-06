Urlaub in Südeuropa ist für Deutsche teils deutlich billiger als in der Heimat. Das hat das Statistische Bundesamt mit Blick auf die Preise im März herausgefunden. "Gerade in süd- und südosteuropäischen Urlaubsländern ist das Preisniveau bei Gaststätten- und Hoteldienstleistungen deutlich niedriger als in Deutschland", schreibt das Bundesamt in einer Mitteilung.

Gaststätten und Hotels in Portugal und Malta günstig

In Kroatien und Zypern war es für deutsche Touristen sogar 17 Prozent billiger als bei ihnen zu Hause in Deutschland. In Spanien, Polen und Tschechien zahlten Urlauberinnen und Urlauber für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen 18 Prozent weniger als in Deutschland, in Griechenland 21 Prozent sowie in Portugal und Malta jeweils 28 Prozent weniger. Maltas Hauptstadt Valetta ist für deutsche Touristen durchaus erschwinglich. Bildrechte: dpa

Urlaub auch in der Türkei und Albanien supergünstig

Noch günstiger waren Montenegro und Rumänien: Hier kosteten Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche etwa 46 Prozent weniger als in Deutschland. "In der Türkei und Albanien war das Preisniveau von allen ausgewählten Staaten am niedrigsten", fand das Bundesamt heraus. Viele Deutsche haben Albanien als Urlaubsland nicht auf dem Schirm. Bildrechte: dpa

In diesen Ländern ist Urlaub teurer als in Deutschland

Teurer als in Deutschland ist der Urlaub dagegen in Nordeuropa sowie in einigen unserer Nachbarländer. So müssen Reisende in der Schweiz am tiefsten in die Tasche greifen: Hotel- und Restaurantbesuche kosteten dort 61 Prozent mehr als in hierzulande. Auch Dänemark und Norwegen waren mehr als 40 Prozent teurer. Dänemark (hier im Bild: Kopenhagen) ist traditionell kein günstiges Pflaster für deutsche Touristen Bildrechte: dpa