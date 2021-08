Rauchige Luft am Pool, in der Ferne bangen Menschen um ihr Hab und Gut, Löschflugzeuge donnern über das Hotel - für viele Ferienhungrige ist ein unbeschwerter Urlaub in Waldbrandregionen wie jetzt am Mittelmeer schwer vorstellbar. Doch kann man den Urlaub einfach stornieren, wenn in der Nähe des Hotels ein Brand wütet?

Generell haben Urlauber das Recht, ihren Pauschalurlaub kostenfrei zu stornieren, wenn "unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände" eine Reise "erheblich beeinträchtigt". Wenn es in der Nähe des gebuchten Hotels brennt, dürfte das als Grund ausreichen. Mehrere Touristen mussten schon in Sicherheit gebracht werden. Bildrechte: dpa

Wer stornieren will, sollte warten

Das gilt jedoch nur für den Pauschalurlaub, der über einen Reiseveranstalter gebucht wurde, nicht aber für Individualurlaub. In diesem Fall sollten Sie die Ferienunterkunft direkt kontaktieren. Außerdem muss es am konkreten Urlaubsort brennen. Wer einfach den Urlaub in Griechenland oder der Türkei absagt, weil im Land Waldbrände außer Kontrolle geraten sind, riskiert, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Es muss eine konkrete Gefahr bestehen. Denn mehrere Wochen im Voraus lässt sich nicht sagen, ob Feuer ausbrechen oder bereits gelöscht sind. Kostenfrei storniert werden kann also meist nur auf den letzten Drücker.

Auswärtiges Amt: Lage am Urlaubsort beobachten

Der Reiseveranstalter DER Touristik hatte wegen der Waldbrände in Griechenland und der Türkei Urlaubern kostenloses Umbuchen oder Stornieren angeboten.

Das galt allerdings nur für Pauschalreisen, die bis zum 9. August angetreten wurden und nur für die Brandregionen Athen, den Peleponnes und die Insel Euböa. Derzeit brennt es aber auch auf Kreta.

In 47 der 81 türkischen Provinzen sind Waldbrände ausgebrochen, vor allem in den Touristenzentren Antalya, Aydin und Mugla mit dem Badeort Bodrum. TUI-Hotels an der türkischen Ägäis seien zwar nicht unmittelbar von den Bränden betroffen, teilte der Veranstalter mit. Aber die Rauchentwicklung sei in den Urlaubsregionen spürbar. Das türkische Aydin Bildrechte: IMAGO / Westend61

Mit Stand 9. August brennt es auch in der italienischen Adria-Gemeinde Campomarino, auf Sardinien und Sizilien.