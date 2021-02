14. Februar Die besten Tipps für einen gelungenen Valentinstag zu Hause!

Seit Wochen ist der Einzelhandel dicht. Schöne Blumen kann man trotzdem besorgen. Entweder per click & collect beim Händler des Vertrauens oder über einen der zahlreichen Shops im Netz. Für die Nelken von der Tankstelle gibt's also trotz Corona keine Ausrede.



Gut ankommen könnten sie dafür besser als in den vergangenen Jahren. Denn so ganz ohne Vorbereitung auf dem Nachhauseweg mitnehmen, kann man schön gebundene Blumen derzeit nicht.