Rezept Kamilla Senjo: Ungarische Vanillekipferl mit Nussfüllung - von Oma

Was ist nur mit unseren Moderatorinnen los? Wie Promi-Expertin Susanne Klehn, macht auch Kamilla Senjo um den Backofen lieber einen großen Bogen. Doch wenn's um das weihnachtliche Backwerk ihrer Oma geht, steht sie in der ersten Reihe. Vor allem deren Ungarische Vanillekipferl mit Nussfüllung haben es ihr angetan. Und Kamillas Oma? Die hat ein Herz für die BRISANT-Zuschauer und -User - und Kamilla das bislang geheime Familienrezept verraten. Also: nichts wie ran an den Herd!