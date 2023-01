Vegane Ernährung? Das hört sich für viele Menschen verlockend an. Schwieriger gestaltet sich die Umsetzung im Alltag. Denn auf sämtliche tierische Produkte zu verzichten, das erfordert nicht nur ein gewisses Maß an Willensstärke, sondern auch ein Umdenken bei der Besorgung und Zubereitung der täglichen Mahlzeiten. Ein Aufwand, der sich durchaus lohnt.

Im Jahr 2014 ist die gemeinnützige Organisation "Veganuary" mit ihrer gleichnamigen Kampagne gestartet, um Menschen auf der ganzen Welt zu einer rein pflanzlichen Ernährung zu ermutigen - für einen Monat oder auch für immer. Mittlerweile hat "Veganuary" prominente Unterstützer auf der ganzen Welt gefunden. In Deutschland ist zum Beispiel Dr. Eckart von Hirschhausen mit von der Partie. Seine Motivation:

Allein durch pflanzenbasierte Ernährung könnten wir jedes Jahr 150.000 Todesfälle in Deutschland verhindern. Weniger Fleisch zu essen ist also ein echter Verzicht, nämlich auf Herzinfarkt und Schlaganfall.

Außerdem, so der Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung "Gesunde Erde" sei die vegane Ernährung ein guter Anfang, um in Sachen Klimaschutz aktiv zu werden.



Laut einer Studie im Fachmagazin "Nature Food" sind Tierprodukte global für doppelt so viele Treibhausgas-Emissionen verantwortlich wie pflanzliche Lebensmittel. Konkret bedeutet das: Wenn sich eine Million Menschen für einen Monat rein pflanzlich ernährt, spart das rund 103.840 Tonnen CO2-Äquivalente ein. Das entspricht einer verringerten Emissionslast von rund 439.000 Flügen von Berlin nach London.