Schüler nach Hause geschickt Kein Unterricht in Jogginghosen: Was darf die Schule - und was nicht?

In Jogginghosen in die Schule? Nein, sagt eine Schule in Nordrhein-Westfalen und schickt Schüler kurzerhand nach Hause. Es ist nicht die erste Schule, die das It-Piece aus dem Unterricht verbannen möchte. Der knallharte Kleider-Kodex sorgt für Diskussion. Was dürfen Schulen - und was nicht?