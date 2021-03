Abhilfe schafft hier ein Spiegel- bzw. Seitenblick. Man sollte sich also immer versichern, dass die direkte Umgebung frei von anderen Fahrzeugen ist und sich dort weder Fahrradfahrer, Fußgänger noch Kinder befinden.

Wenn Radfahrer und Autofahrer Aufeinandertreffen gibt es häufig ein hohes Konfliktpotential. Autofahrer beschweren sich über die oft vogelwilde Fahrweise der Radler, und die prangern wiederum häufig die "Platzhirsch-Mentalität" der motorisierten Fahrer an.

Zu den Klassikern gehören in diesem Zusammenhang Radfahrer, die eine Einbahnstraße in der falschen Richtung befahren. Das ist laut Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht erlaubt und sorgt bei manchem Autofahrer für eine Kurzschlussreaktion. Aber auch Autos, die rücksichtslos und zu dicht an Radlern vorbeifahren, haben schon den einen oder anderen Seitenspiegel bei ihrer Aktion eingebüßt. Hier gilt: Ruhe bewahren. Auch wenn es hinter Steuer oder Lenker manchmal schwer fällt.