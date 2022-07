Mehr als nur Spaß: Ein Forscherteam aus Los Angeles kämpft dafür, dass Vibratoren endlich ihr Schmuddelimage verlieren und als ernstzunehmende Waffe in Sachen Gesundheit gesehen werden. Denn: Wie eine Metastudie beweist, hat Selbstbefriedigung extrem positive Auswirkungen auf den weiblichen Körper und die Psyche. Kaum zu glauben aber wahr: Mit dieser Erkenntnis geht es sozusagen "back to the roots". Denn Vibratoren wurden einst für medizinische Zwecke konzipiert. Hier ein kleiner Exkurs in die Geschichte des elektrischen Dildos: